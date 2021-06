Aparición mariana en Les Valls del Montgó. El tronco hueco de la «olivera milenària» de Jesús Pobre, uno de los árboles monumentales de la Marina Alta, se ha convertido de la noche a la mañana en templete. Alguien ha decidido que estas honduras naturales eran ideales para erigir un altar. Ha introducido una virgen de piedra. La escultura no es muy grande. Pero pesa lo suyo. Es de granito.

Este olivo, que en realidad no es milenario (tiene, eso sí, más de 800 años), es un árbol sagrado. Pero no comulga con más religión que la de la tierra y la naturaleza. Es en sí una escultura viva. Tiene de vecino a un monumental algarrobo. Y está rodeado de viñas y arrimado al Montgó, confín abrupto de este fértil valle.

Este paisaje agrícola está bendecido. El olivo milenario tiene siete metros de altura y un perímetro de nueve metros y medio. Es un monumento que respira. Su rugoso tronco ha creado formas caprichosas. Está abierto como una gran hornacina. Sus raíces sobresalen de la tierra como enormes venas.

Bajo su frondosa copa verdinegra y dentro de su hueco toman aire los excursionistas. Ahora se sorprenden al encontrar una virgen de piedra en el interior de este escultural árbol.

Quizá esta «aparición» esté relacionada con el hecho de que el ancestral camino que pasa junto a la «olivera milenària», el Camí Vell de Pedreguer, forme parte desde hace unos años de la red de itinerarios del Camino de Santiago. Es uno de los ramales del camino jacobeo del Sureste, que arranca en Xàbia.

El caso es que el tronco hueco de este gran árbol tiene desde no hace mucho una huésped de granito. No obstante, el olivo milenario no necesita de prodigios sobrenaturales. Su fuerza radica en que es una maravilla natural.