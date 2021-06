Doce del mediodía. Cae el sol a plomo. Y Calp sale a la calle contra la ampliación de la piscifactoría. La playa está a tope. A lo lejos, se adivinan las 14 jaulas marinas de cría de pescado. Con la ampliación serán 45. Y la producción de pescado "cautivo" subirá a 3.000 toneladas al año. Los bañistas, ajenos, se zambullen en las maravillosas aguas azules.

Unas 200 personas han secundado este mediodía la concentración convocada por el ayuntamiento contra la ampliación de la piscifactoría. La alcaldesa, Ana Sala, del PP, ha advertido de que una "infraestructura industrial" de la dimensión de la prevista pone en peligro el modelo turístico de Calp. La protesta la han secundado la Cofradía de Pescadores, la Asociación de Empresarios de Calp y el sector náutico (han asistido representantes del club náutico). También han participado la Asociación Cultural y Ecologísta de Calp (Acec) y Ecologistas en Acción.

"Es un ataque contra nuestra costa. La oposición de la sociedad y el tejido empresarial de Calp es, como se ha visto hoy, contundente", ha afirmado la alcaldesa. La concentración ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, los dos del gobierno (PP y Ciudadanos) y los de la oposición (PSPV, Compromís y Defendamos Calpe).

No hay resquicios a la hora de decir "no" a esta ampliación, que ha logrado la declaración favorable de impacto ambiental del Consell. El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha aclarado que la declaración de impacto es un acto reglado y que, antes de que el Consell dé licencia, valorará otros impactos, como el económico. "No se ha otorgado la licencia definitiva", ha advertido Perles, que ha indicado que hay que sondear la vía jurídicas y científica para frenar este proyecto.

También ha asistido a la protesta el exalcalde de Calp y ahora diputado en el Congreso por el PP, César Sánchez. Forma parte de la comisión de Medio Ambiente del Congreso y ha asegurado que llevará hasta allí el rechazo de Calp a la piscifactoría y la afección que tiene sobre el ecosistema marino y el modelo económico del municipio.

Marco Bittner, de la Asociación Cultural y Ecologista de Calp, ha pedido que el ayuntamiento encargue a biólogos de renombre estudios que avalen el "no" a la piscifactoría. Ha precisado también que a algunos de los socios de ACEC les rechina el "cinismo" de la alcaldesa, contraria a la piscifactoría, pero que sí dio licencia para el hotel de las torres gemelas (más de 30 alturas).

Mientras, Richard Barreno, de Ecologistas en Acción, ha subrayado que una piscifactoría de la dimensión de la prevista en la costa de Calp provocará pérdida de calidad en el agua del mar. Ha precisado que a los peces que se crían en cautividad se les echa pienso y antibióticos y se produce contaminación. Y ha asegurado que ahora todas las empresas de este sector están acelerando las ampliaciones ya que la Unión Europea está trabajando en crear grandes reservas de protección litoral en el Mediterráneo. "Antes de que se aprueben esas reservas marinas quieren colar estos proyectos".

La alcaldesa ha prometido batalla jurídica contra el proyecto. Ha anunciado que si el Consell concede la licencia el ayuntamiento presentará un recurso potestativo de reposición y luego irá a los tribunales. "Vamos a dar batalla en todos los frentes", ha dicho la alcaldesa, que ha destacado que la protesta de hoy constata que el tejido empresarial y la sociedad calpina dicen un "no rotundo" a la ampliación de las jaulas marinas.

Ha afirmado también que la concentración de hoy ha sido similar a la histórica manifestación de los años 80 para salvar la ladera norte del Penyal d'Ifac del hormigón.