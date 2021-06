Un joven vecino de Teulada-Moraira se llevó la peor parte en una pelea en la que no tenía nada que ver, pero al mismo tiempo evitó, involuntariamente, una tragedia. El joven celebraba en la madrugada del sábado el cumpleaños de un amigo en un bar del núcleo de Moraira. Muy cerca de este grupo se armó una trifulca. Varios clientes empezaron a empujarse y todo apuntaba a que la cosa iba a terminar mal. El joven y sus amigos decidieron salir del local para no verse envueltos en un altercado que no iba con ellos.

En ese momento, uno de los participantes en la trifulca salió también al exterior. Y tras él salió también otra persona, que esgrimía un cuchillo de cocina. Pretendía apuñalar al primero. El joven, al retirarse, levantó la mano izquierda y recibió en ella la puñalada. Fue un gesto involuntario, pero evitó lo que podía haber acabado en tragedia. Ya que el agresor, según ha relatado la víctima, tenía intención de clavarle el cuchillo al otro chaval en el pecho. El atacante siguió, de hecho, intentando acuchillar al otro joven, que ya consciente del peligro esquivó las puñaladas.

El joven que resultó herido en la mano izquierda ya ha denunciado los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Moraira, que ha iniciado una investigación.