Calp, uno de los pocos municipios valencianos que anoche tuvo sus playas abiertas, vivió una "nit de Sant Joan" sin sobresaltos. Sobre las 23 horas, no había nadie en la arena de la playa de la Fossa. En la del Arenal-Bol, sí se veía grupos (familias y amigos), pero no eran numerosos y no se observaba ni asomo de aglomeraciones. A las 22 horas, se cerró la playa del Borumbot, que queda al sur de la urbana de l'Arenal y no tiene iluminación. Allí se suelen concentrar grupos de jóvenes para realizar botellón. Los chavales que a esa hora estaban en la playa se dispersaron por el Arenal.

La policía local reforzó anoche la vigilancia. En el dispositivo, participaron la Guardia Civil y Protección Civil. Fue una noche tranquila.

Sí que hubo vecinos que se acercaron a la orilla a medianoche a cumplir el rito de bañarse los pies. Pero no se atisbaron concentraciones. Y tampoco hubo fiestas en la playa. A lo sumo, familias y amigos comiéndose un bocadillo en la arena. Se confiaba en que, a medida que avanzara la noche, se mantuviera esta situación de sosiego y de playas relativamente despejadas.