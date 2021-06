Las piscinas han dado otro susto esta mañana. Un niño de 2 años ha caído a la piscina privada de una urbanización de Benissa. Ha estado, por fortuna, poco tiempo sumergido. Se le ha sacado a toda prisa. No obstante, presenta síntomas de ahogamiento. El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso a las 9.15 horas. Ha movilizado a un equipo médico del SAMU. Cuando el médico y los sanitarios han llegado el pequeño estaba consciente. No ha sido necesario practicarle maniobras de reanimación. No obstante, el facultativo ha atendido al niño, que presentaba síntomas de ahogamiento. Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado lo ha trasladado al hospital de Dénia.