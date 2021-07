Los contagios de covid-19 se han disparado en la Marina Alta, que ya ha entrado en riesgo alto de transmisión del virus al situarse en 165,86 casos la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Además, dos pueblos, Xàbia y Calp, están ya en situación de riesgo extremo. 73 vecinos de Xàbia están ahora mismo infectados y la incidencia acumulada es de 260 casos. En Calp, los contagiados son 65 y la incidencia sube a 278 casos.

El virus sigue en alza. Así lo indicaron los responsables de Marina Salud en la reunión que ayer mantuvieron con los alcaldes de la comarca. La mayoría de los contagiados (ahora 283) son menores de 29 años. No hay, al contrario que en las anteriores olas, casos graves. Ayer no había ningún contagiado ingresado en el hospital comarcal de Dénia. Sin embargo, los responsables de Marina Salud advirtieron de que esto puede cambiar y empezar a darse hospitalizaciones.

En la reunión, también se comentó que ha entrado la variante delta, que es altamente contagiosa y de ahí que el virus avance rápidamente.

Los responsables de Marina Salud plantearon a los ayuntamientos que hagan campañas para animar a la vacunación. Se ha detectado que el 30 % de los vecinos citados a vacunarse no acude. Es una cifra alta. La vacunación avanza a buen ritmo, pero choca con esa población reacia a vacunarse. También se comentó en la reunión que se están dando cada vez más casos de covid persistente y que, por tanto, no hay que menospreciar el impacto del virus pese a que ahora no se den casos tan graves como en las anteriores olas.