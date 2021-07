Si, yo te elegí. Nuestros caminos profesionales se cruzaron hace años. Tú estabas en la oposición y yo trabajaba en una ONG. 5 meses sin cobrar, 5 meses sin futuro y, en ese momento contactamos contigo. He de reconocer que había sintonía sin conocerte, compartía tus ideas y propuestas y, en ese preciso momento te mostraste como cualquier persona ante una situación injusta que además afectaba a personas muy vulnerables: menores sujetos al sistema de protección. Mis compañeras y compañeros sentimos la empatía, el apoyo y acompañamiento en nuestra reivindicación que era la de muchas y muchos.

La vida nos ha ido llevando a diferentes lugares, tu Vicepresidenta y Consellera, yo ahora trabajo en otra Asociación, esta vez de personas con discapacidad intelectual.

A pesar de estos cambios me entristece comprobar que la situación ha cambiado muy poco. Volvemos a sufrir los impagos de la administración, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas nos adeuda 8 mensualidades (noviembre-junio ambos incluidos) más de 650.000 euros, una situación que no se ha dado en los 47 años de vida de la Asociación. La respuesta de la Consellería, esa a la que ahora tú perteneces, ha sido en primer lugar la inaccesibilidad, luego nos ha ido dando información poco concreta que se incumple semana tras semana y, por último, en tu caso la indiferencia. Te hemos mandado emails, te hemos bombardeado el Facebook (aquí pido disculpas porque el impulso nos ha llevado a comentar ciertas noticias que solo merecen el silencio porque detrás de ellas hay otras víctimas) y, te hemos contactado por Twitter. No nos has contestado a nada, ni siquiera una palabra de apoyo, un "intentaremos agilizar" o "gracias por hacer vuestro trabajo en estas circunstancias". Este mes no hemos cobrado y no sabemos cuándo cobraremos. Otra vez la incertidumbre, la falta de futuro por una situación que no hemos provocado nosotros, por una situación con un claro responsable: la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Me gustaría saber a qué obedece ese silencio, esa indiferencia. Me resisto a creer que "todos los políticos sois iguales" o "que una vez en el poder los políticos se alejan de la sociedad", porque si finalmente llego a esa conclusión nunca más volveré a votar... la decepción será tremenda. Yo creí en ti, creí en tu compromiso, creí en tus palabras... ahora ante esa indiferencia, no sé qué pensar.

Seguramente esta carta no tenga contestación y eso ya será una respuesta o, quizás sí y como ciudadana, como trabajadora de la acción social pueda volver a sentir que los políticos, esos a las y los que elegimos, están para resolver dificultades, para mejorar la situación de las personas y, para no crear otras que ahogan a esas asociaciones que siempre, siempre han estado para y por las personas sin importar nada más que el beneficio social.

Con respuesta o sin ella seguiremos reivindicando los derechos de las personas con discapacidad intelectual, derecho a unos servicios de calidad, derecho a un trato digno y, también seguiremos reivindicando la dignidad de las y los profesionales, una vez más vapuleada.