Los contagiados en la quinta ola en la Marina Alta (ahora mismo 733 vecinos tienen activo el virus) no están desarrollando síntomas tan graves. Sin embargo, vuelve a haber ingresados en el hospital de Dénia. Ahora mismo están hospitalizados un anciano de más de 80 años y dos vecinos que no estaban vacunados, uno de unos 50 años y otro de 20. Los tres están en planta y su evolución es favorable. No hay ningún contagiado en la UCI. Además, un joven de 19 años está hospitalizado en un centro privado.

Estos datos los han trasladado hoy los responsables de Marina Salud y de Salud Pública a los alcaldes y concejales de la Marina Alta. Les han indicado que la presión ahora mismo está en la atención primaria (los centros de salud), dado que se están realizando cada día unas 1.000 consultas diarias (seguimientos y PCR) por la covid-19.

La curva de contagios (hoy la conselleria de Sanidad ha notificado 292 más en los últimos tres días) sigue subiendo. Todavía no se ha empezado a doblar la curva. Sin embargo, esta quinta ola de la pandemia dista mucho de las anteriores. La vacunación es lo que la hace diametralmente distinta. No hay fallecidos y los casos son mucho menos graves. La franja de edad que ahora se está vacunando es la de vecinos de 38 años. Al 54,2 % de la población de la Marina Alta ya se le ha inoculado la primera dosis. El 44 % tiene la pauta completa. Esta semana llegarán 16.000 dosis más.

Hay problemas para hacer seguimiento a los turistas, ya que algunos optan por no coger el teléfono

Uno de los problemas que ha surgido es el del seguimiento a las personas que están de vacaciones. Está ocurriendo que sospechosos de estar contagiados no cogen el teléfono cuando se les llama para comunicarles que tienen que acudir a hacerse la PCR y que han de guardar cuarentena.