El primer temporal del verano le ha dado una buena sacudida a los fondos marinos de Dénia. Las olas han sacado a la orilla de las playas montañas de arribazones de posidonia oceánica. Por suerte, la visión que los bañistas tienen de esta planta marina (que no, que no es un alga) ha cambiado mucho en los últimos años. Empiezan a convencerse de que los arribazones demuestran que este litoral está vivo y atesora una gran riqueza natural. Ya no es como antes, que los turistas se echaban las manos a la cabeza cuando las hojas de estas plantas marinas cubrían la orilla.

En la noche del martes al míercoles, el ayuntamiento ya retiró una buena cantidad de arribazones. Los trabajos se centraron en el litoral sur. Los camiones se llevaron 160 toneladas de posidonia que el mar había sacado en la Marieta Cassiana, la Punta del Raset, el Trampolí y el Marge Roig. Mientras, la noche del miércoles al jueves, tocó repasar el litoral norte. Y se sacaron 180 toneladas: 100 en les Marines, 40 en les Albaranes y otras 40 en l’Almadrava.

Así las cosas, en dos noches, los servicios de limpieza han retirado nada menos que 340 toneladas de arribazones de posidonia de las playas de Dénia.