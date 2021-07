Cuatro personas de la Marina Alta están ingresadas tras contagiarse de la covid-19 y sufrir complicaciones. Hace una semana no había ningún hospitalizado. Pero la quinta ola avanza con rapidez. Ayer la conselleria de Sanidad notificó 292 nuevos contagios detectados en los últimos tres días. Tres de los ingresados están en planta del hospital de Marina Salud en Dénia. Evolucionan bien. Uno es un anciano de más de 90 años que estaba vacunado. En la reunión de ayer de Marina Salud y Salud Pública con los alcaldes, se precisó que esta persona de avanzada edad no ha sufrido síntomas graves al estar vacunada. Otro de los ingresados tiene unos 50 años y no fue a vacunarse. El otro hospitalizado es un joven de unos 20. Mientras, otro chaval de 19 años se halla en un centro privado.

Los responsables de la sanidad en la Marina Alta trasladaron a los alcaldes que los contagios van a seguir subiendo. Todavía no se va a doblar la curva. Y la atención sanitaria empieza a estar desbordada. Las pruebas PCR y el seguimiento obligan a realizar unas 1.000 consultas cada día.

Además, se han detectado problemas en el rastreo. Hay turistas que eluden hacerse la prueba PCR y no facilitan los contactos de posibles contagiados. Cuando ven que la llamada es de un número largo (el del departamento de salud) no descuelgan el teléfono.

La vacunación avanza bien. El 54,2 % de los vecinos de la comarca ha recibido la primera dosis y el 44 % tiene ya la pauta completa.

Esta semana llegan otras 16.000 vacunas.