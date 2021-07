Da el pego, desde luego. El Ayuntamiento de Teulada-Moraira no ha logrado reparar para este verano el muro derruido por el temporal Gloria a finales de 2019 en la playa de l'Ampolla. Ha optado por tapar el estropicio. Y no de cualquier forma. La concejalía de Servicios Generales ha retirado los escombros y han colocado una lona que recrea un muro de piedra. Es una medida para salir del paso. El consistorio quiere que los miles de bañistas que pasan por esta playa no vean el desastre. En la parte superior, se han colocado postes de madera con una cuerda para cerrar la parte que quedó en el aire al caer el muro.

El ayuntamiento se vio obligado a rescindir el contrato a la empresa que debía reparar el muro. Se están acelerando los trámites para que las obras comiencen tras la temporada turística.

El alcalde, Raúl Llobell, ha subrayado que "un muro derruido no podía ser nuestra carta de presentación, y dada la situación es la única solución para que la imagen de una de nuestras principales playas se vea lo menos afectada posible ante la llegada de turistas".