La quinta ola ha incrementado en los últimos días de forma notable la presión hospitalaria en Dénia. Ahora mismo hay diez contagiados de covid-19 que están en planta, entre ellos una embarazada, y otros cuatro permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todos tienen en común que no están vacunados. Unos no han recibido la dosis al no tocarles todavía por edad y otros se negaron a vacunarse. Entre estos últimos, está una pareja de unos 60 años que se halla en la UCI. Ambos están intubados.

Los responsables de Salud Pública y de Marina Salud trasladaron ayer a los alcaldes de la comarca que ha aumentado la presión hospitalaria y que no es descabellado empezar a pensar en desdoblar la UCI. Indicaron que el criterio ha cambiado con las embarazadas y que ahora sí se recomienda que se vacunen. También advirtieron de que tres residencias de mayores de la comarca han registrado contagios y están aisladas. Este diario también ha podido saber que el centro de día de Xàbia está igualmente aislado.

Los contagiados de los geriátricos, ya vacunados, evolucionan bien y no han desarrollado síntomas graves.

La Marina Alta, donde ahora mismo hay 1.381 vecinos y turistas contagiados, todavía no ha empezado a doblar la curva. Sin embargo, sí ha pedido fuerza la transmisión. El 59 % de la población está ya vacunada con la pauta completa.