No ha cambiado mucho la situación en el hospital de Dénia respecto a la pasada semana, cuando había 11 enfermos de covid ingresados, cuatro de ellos en la UCI. Ahora son 10 los hospitalizado y tres necesitan de cuidados intensivos. Ninguno de ellos estaba vacunado. El hospital mantiene la actividad sanitaria programada (citas y cirugías). La presión sanitaria de esta quinta ola podría empezar ya a bajar. Así lo creen los responsables de Marina Salud y de Salud Pública, que hoy, en la reunión que han mantenido con los alcaldes de la Marina Alta, han afirmado que la situación se ha estabilizado y que todo apunta a que se ha alcanzado el pico de contagios de esta quinta ola. No obstante, han insistido en que no se pueden relajar las medidas y hay que ser precavido en extremo, ya que en este mes de agosto, de plena ocupación turística, la comarca registra una elevada movilidad.

Mientras, la vacunación sigue a buen ritmo. Esta semana llegarán 14.000 nuevas dosis y se empezarán a administrar a los jóvenes de entre 20 y 16 años. Ya se han inoculado 196.124 vacunas en la Marina Alta. El 50 % de la población tiene la dosis completa y el 62 % al menos una dosis.

En la reunión, se ha indicado que la "repesca" de los vecinos que no se han vacunado la gestionarán los centros de salud de cada localidad. También se ha advertido del cambio de protocolo en la vacunación de quienes han pasado la covid-19. No esperarán ya 6 meses para que se les vacune, sino 8 semanas.