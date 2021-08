Un velero de entre 7 y 8 metros de eslora ha encallado esta tarde en la playa del Tangó de Xàbia. El fuerte oleaje que azota todo el día el litoral xabienc y el viento que entre del mar han empujado la embarcación al litoral de piedras de la reserva marina del Cap de Sant Antoni. El barco ha embarrancado justo delante del restaurante Tangó. Es una costa descarnada, donde ha desaparecido totalmente la antigua playa de grava. El mar está subiendo y está zarandeando la embarcación y golpeándola contra las rocas.

El velero, según han comentado las fuentes consultadas, llevaba ya varios días enganchado a una de las boyas de amarre. Ya se ha localizado al propietario, que está en tierra, y en breve acudirá. Pero la operación para reflotarlo va a ser complicada. Y el mar bate con fuerza y el golpeteo con las rocas puede causar daños en el casco de la embarcación, que debe llevar en el tanque no más de 50 litros de combustible y, por tanto, no hay peligro de que se produzca en una zona tan sensible, de ricos fondos de posidonia oceánica y gran riqueza natural, un gran vertido.

Al lugar ya han acudido por tierra efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Se antoja complicado reflotar el barco rápidamente y antes de que quede más dañado, ya que el mar cada vez está más embravecido.