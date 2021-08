Los ingresos de pacientes contagiados de covid-19 han crecido esta semana en el hospital de Dénia. El pasado viernes había dos hospitalizados. Ambos estaban en planta. Pero esta semana ocho infectados han llegado a estar ingresados. Durante la mañana de ayer se dio el alta a dos de ellos. Pero también se trasladó a la UCI a una joven que había sufrido complicaciones. Por lo tanto, la semana acabó con seis hospitalizados, cinco en planta y una chica en cuidados intensivos. Todos tienen en común que no estaban vacunados.

La vacuna es efectiva. En esta quinta ola se ha demostrado que mitiga los síntomas. Los vacunados no suelen sufrir complicaciones. Sin embargo, la «repesca» de los vecinos que tenían reticencias y no acudieron a la primera cita no está funcionando como se esperaba. Y hay numerosos padres que son renuentes a llevar a sus hijos a vacunar. Ahora mismo al 70,30 % de la población de la Marina Alta se le ha inyectado una dosis. Mientras, el 55,47 % tiene la pauta completa.

Los vacunódromos de los municipios se cerrarán a finales de septiembre. A los rezagados se les inyectará los viales en los centros de salud. Ya no se llama para citar. Y tampoco se podrá ir por libre. Para vacunarse será necesario pedir cita en un mostrador virtual (www.marinasalud.es/#mostrador_virtual) que ha habilitado Marina Salud.