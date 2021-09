El mar no está hoy para bromas. Dos niños de 10 y 11 años han quedado atrapados en el oleaje hoy en la playa de les Marines de Dénia. Su padre, de unos 50 años, al ver no que no podían alcanzar la orilla, se ha tirado a salvarlos. Pero él también ha quedado a merced de las olas. Por mucho que nadaban no lograban llegar a la orilla. El oleaje los zarandeaba y la corriente los arrastraba.

El padre ha pedido ayuda a los socorristas de la Cruz Roja, que se han lanzado de inmediato al agua. Los vigilantes han rescatados a los dos menores y al padre. No han sufrido heridas y no han necesitado ser trasladados a un centro santiario.

Eso sí, Cruz Roja ha advertido de que si se detecta que alguien tiene problemas en el agua lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a los socorristas. Tirarse puede obligar a que los vigilantes tengan que sacar también a esa persona que, por ayudar, ha cometido la imprudencia de jugársela en el mar.

En les Marines, ondea hoy la bandera amarilla. En todo el litoral, hay fuerte oleaje. También se ha izado la bandera amarilla en Els Molins, Les Bovetes, la Punta del Raset y la Marineta Cassiana. Minetras, hay bandera roja en les Deveses, l'Almadrava y les Rotes.