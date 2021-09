"Queremos recuperar la cala del Tangó, pero nosotros no somos técnicos y son ellos los que deben decir si es posible y, si es así, qué soluciones hay que adoptar". El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PP, ha afirmado que el ayuntamiento no se resigna a que la playa del Tangó o del Pope se dé por perdida sin más. El munícipe se reunirá esta próxima semana con el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y con los responsables de la dirección general de Puertos para analizar el proyecto de reparación del dique de abrigo del puerto de Xàbia, que prevé colocar piedras de escollera de 4,5 toneladas en el frente litoral de la playa desaparecida. El proyecto incide en que, "desgraciamente, la naturaleza ha hecho desaperecer la cala", y no prevé medidas para recuperarla.

Chulvi subrayó que hay que explorar todas las posibles soluciones técnicas para regenerar esta playa del cabo de Sant Antoni. Y se mostró partidario de paralizar el proyecto de colocar las piedras de escollera y estudiar cómo se puede recuperar esta cala de cantos rodados.