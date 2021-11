L’Ajuntament de Dénia ha convocat este migdia la lectura de la declaració signada pel Consell de les Dones de Dénia amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional de la lluita contra la violència de gènere. L’acte s’ha celebrat en la plaça de l’Arxiduc Carles, al costat de la instal·lació “Los pasos que nunca darán”, una acció de sensibilització i també un record i homenatge a les 37 dones mortes per violència de gènere enguany, que mostra un parell de sabates per cadascuna d’elles, sabates que no es posaran més mai i que ens recorden les passes que no donaran, els camins que no transitaran, la vida que els han arrancat. El regidor d’Igualtat i Diversitat, Javier Scotto, ha introduït l’acte recordant que la violència contra les dones i les xiquetes “és una de les més esteses, persistents i devastadores”, i adquireix diferents formes: “violència psicològica, verbal, física, assassinat, violència vicaria, assetjament i agressió sexual, prostitució, explotació sexual i tracta de dones”.

Tot això naix, ha indicat, “del germen del sistema heteronormatiu, el patriarcat, el masclisme, la desigualtat i, fins i tot, la pobresa”. Una desigualtat que ha augmentat amb la pandèmia, “confinant les dones amb els seus agressors”. “La nostra responsabilitat és acabar amb esta xacra social a través de l’educació, empoderar les víctimes de violència de gènere a través dels mecanismes assistencials de benestar social i garantir la seua protecció a través dels cossos i forces de seguretat”. Perquè “només una societat en la qual les dones no patisquen violència pel fet de ser dones serà una societat lliure de violència masclista i, per tant, una societat plena”, ha conclòs Scotto. A continuació, representants de l’Asociación de Amas de Casa, Centre Dona Dénia, Consorci Centre Associat UNED Dénia, falla Baix la Mar, Junta Local Fallera, Matria Associació de Dones i UGT País Valencià, Secretaria de la Dona, entitats que pertanyen al Consell de les Dones, han llegit el manifest d’este Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.