Los irresponsables pueden echar por tierra en un minuto el trabajo de muchos meses. La Associació de Moros i Cristians de Benissa y los festeros estaban deseosos de reencontrarse este fin de semana con la fiesta. Se celebraba el "Mig Any". Todos los actos se diseñaron para cumplir las medidas de prevención de la covid-19. La asociación, cuyo presidente es Juan Manuel Ortolá, había pedido responsabilidad para poder recuperar "la 'germanor', las risa, la música y las emociones" de esta fiesta.

Pero todo se torció en el último acto del "Mig Any", el de la discomóvil de la carpa de la plaza Dolores Piera. Los festeros habían bailado y disfrutado con la mascarilla puesta. Respondieron al llamamiento de "¡salud y fiesta!". Pero en la discomóvil entró un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años que no llevaban puesta la mascarilla ni guardaban la distancia de seguridad. El presidente de los Moros i Cristians, Juan Manuel Ortolá, cogió al menos 4 veces el micrófono para pedir a estos chavales responsabilidad y que cumplieran. Avisó de que si no cumplían las normas no tendría más remedio que suspender la discomóvil. Y eso fue lo que pasó a las 00.30 horas. La asociación dio por finalizada antes de hora la fiesta. Un chaval, según las fuentes consultadas, la emprendió a gritos con los organizadores. Otro, según las mismas fuentes, rompió el espejo retrovisor de la furgoneta del presidente de los Moros i Cristians.

"Les filaes y los festeros sí respetaron totalmente las medidas", subraya el concejal de Seguridad, Ximo Nadal

El concejal de Seguridad, Ximo Nadal, ha explicado a Levante-EMV que los actos se diseñaron para garantizar la seguridad de los participantes. En la carpa, no se podía beber y todos debían bailar con la mascarilla puesta. Las bebidas se consumían fuera y estaba prohibido hacerlo en la barra. "Las filaes y los festeros respetaron las medidas. Bailaron y disfrutaron y siempre con la mascarilla puesta", ha subrayado Nadal, que lamenta que un grupo de jóvenes se saltara las normas y obligara a suspender la fiesta.

Indicó que en la discomóvil del viernes el presidente también tuvo que advertir varias veces a estos chavales de que se pusieran la mascarilla. La discomóvil terminaba a las 3.30 horas y minutos antes se tuvo también que suspender dado que estos jóvenes no respetaban las medidas. Pero esa noche se pudo salvar. El sábado todo iba bien hasta que llegaron estos chavales y se negaron a ponerse la mascarilla (o se la ponían y quitaban al instante). La organización decidió parar la fiesta a las 00.30 horas. "Nada justifica poner en riesgo la salud", indicó la Associació de Moros i Cristians en sus redes sociales.

El edil de Seguridad avanzó que están estudiando que los próximos actos festivos se adapten el horario de tardeo y se den por concluidos a medianoche. De esta manera se salvan las horas más conflictivas y en las que se incumple con nocturnidad la normativa de prevención de la covid-19.