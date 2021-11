Hasta cuatro veces cogió el micrófono el presidente de los Moros y Cristianos de Benissa, Juan Manuel Ortolá, y advirtió de que si los asistentes no llevaban la mascarilla puesta la discomóvil se suspendía y todos a casa. Y no hubo forma. Un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años irrumpió el sábado en la carpa de la plaza Dolores Piera. Allí se estaba celebrando la discomóvil del «Mig Any». Las «filaes» y los festeros tenían ganas de reencontrarse después de dos años sin fiestas. El concejal de Seguridad, Ximo Nadal, explicó ayer que se había establecido un protocolo muy claro. Dentro de la carpa todos debían llevar puesta la mascarilla. Se consumía la bebida fuera. Y también estaba prohibido tomarse las copas en la barra.

El concejal aseguró que los festeros cumplieron a rajatabla las medidas. Respondieron al llamamiento de la Associació de Moros i Cristians de «¡salud y fiesta!».

Pero un grupo de chavales llegó con ganas de desfase. No se ponían la mascarilla o si lo hacían, tras las advertencias del presidente, se la quitaban inmediatamente. Tampoco guardaban la distancia de seguridad.

La organización decidió que la fiesta no podía continuar así. La suspendió sobre las 00.30 horas. La discomóvil debía durar hasta las 3.30 horas. El viernes llegó por los pelos a esa hora límite. El presidente también tuvo que advertir a los mismos jóvenes de que tenían que respetar las medidas. La organización no quiso alargar ni un minuto la fiesta dado el cariz que estaba cogiendo. Y el sábado ya no pudo salvar la discomóvil.

Pasada la medianoche, todos a casa. Pero los chavales que habían precipitado la suspensión se lo tomaron muy mal. Uno de ellos la emprendió a gritos con los organizadores. Otro, según las fuentes consultadas por este diario, rompió el espejo retrovisor de la furgoneta del presidente de las fiestas.

«Insisto en que los festeros cumplieron al pie de la letra las normas. Bailaron y disfrutaron siempre con la mascarilla puesta», recalcó Ximo Nadal, que avanzó que estos incidentes le han hecho reflexionar a él y a los responsables de la Policía Local de la necesidad de establecer nuevos horarios en los próximos actos festivos.

El concejal señaló que atenerse al horario de «tardeo» y realizar los actos a partir de las 17 horas y darlos por concluidos a las 23 o a medianoche puede evitar actitudes irresponsables. Recalcó que las comisiones de fiestas de Benissa están comprometidas con unas fiestas seguras y libres de tumultos y comportamientos incívicos.

Los irresponsables, como ocurrió la noche del sábado, pueden arruinar en un momento el trabajo de muchos meses y la ilusión de las fiestas.

Más información

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aprobado la exigencia del pasaporte covid para poder acceder a restaurantes, bares y establecimientos de ocio de la Comunitat Valenciana, así como a residencias, hospitales, festivales de música y eventos de más de 500 personas. El Consell ya anunció la semana pasada su intención de poner en marcha el certificado covid y hoy el TSJ ha dado su visto bueno. El certificado covid entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y, en principio, tendrá una vigencia de 30 días. El pasaporte covid, que ha disparado de nuevo los datos de vacunación del coronavirus, entrará en vigor cuando la Comunitat Valenciana está a punto de encarar el puente de diciembre con los peores datos de contagios desde agosto. Sigue en Levante-EMV la última hora del pasaporte covid y la nueva variante Ómicron del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló.