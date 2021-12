El grup La Fúmiga presenta el proper 23 de desembre a les 19.30 hores el seu nou disc Fotosíntesi a la sala Jauja de Baleària Port de Dénia. Aquesta actuació és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Baleària amb el grup de música valencià, i cal remarcar, a més, que l’entitat de la naviliera inicia així un cicle de concerts.

L’esdeveniment s’iniciarà amb una xerrada-col·loqui en la qual els membres del grup explicaran els deu nous temes en els que han treballat durant els passats mesos. Després faran un breu concert en acústic per donar a conèixer algunes d’aquestes cançons i també hi haurà una signatura de discs.

L’entrada és lliure però l’aforament està limitat a 120 persones. Per poder accedir cal registrar-se en aquest formulari (https://forms.office.com/r/cLpS721ndc). Per qüestions d’aforament cada persona només podrà reservar dues entrades com a màxim i per accedir a la sala caldrà mostrar el DNI, així com el certificat de vacunació.

Aquest esdeveniment protagonitzat per La Fúmiga enceta un nou programa musical de la Fundació Baleària anomenat ‘A cau d’orella’, que busca promocionar i incentivar l’intercanvi de cultura musical entre els territoris on opera la naviliera. L’entitat organitzarà concerts en acústic de músics, cantautors i grups amb els que col·labora habitualment i que són valencians, balears, catalans i també del nord d’Àfrica, entre altres territoris. Aquests tindran lloc a l’estació marítima de la companyia a Dénia.

La Fúmiga és un grup creat a l’any 2012 a Alzira (València) que combina diversos estils musicals gràcies a la varietat d’instruments que el composen i a la seva característica cultura de banda, tan típica als pobles valencians. Les seves peces musicals són una barreja de ska, punk, música llatina i música folklòrica valenciana, a més de versions de cançons molt conegudes d’altre grups.