Una oportunidad de Goya para Tamara

«Es un sueño. Me gusta mucho la interpretación». Y, sí, el sueño de Tamara Pommeresch ya ha empezado a hacerse realidad. Ha participado en el vídeo que anuncia la colaboración de la Fundación Asindown en la 36 edición de los Premios Goya. En el vídeo, también aparece Alejandro Sanz. El cine se hace inclusivo.

Tamara es una joven de Xàbia de 23 años. Tiene síndrome de Down. Y derriba barreras. Se enfrenta sin miedo a todos los retos. Ahora quiere estar en la gala de entrega de los Goya, que se celebra el 12 de febrero en el Palau de les Arts de València. La Academia de Cine, La Caixa y la Fundación La Caixa han acordado que los chicos y chicas de Asindown acompañen a los actores y otros invitados en la alfombra roja y el photocall e intervengan en otros actos de esta gran fiesta del cine español.

«Ojalá pueda estar en la gala. Es una oportunidad muy importante para mí», afirma Tamara, que subraya que «es esencial visibilizar que somos capaces de todo».

Esta joven de Xàbia se siente muy a gusto en las iniciativas que rompen estereotipos. El pasado mes de octubre sirvió junto a otros jóvenes con diversidad funcional los vinos a 50 invitados en una cata a ciegas que tuvo lugar en Requena. Los invitados llevaban vendas en los ojos. Cuando se las quitaron, entendieron que la palabra discapacidad no significa nada. No sospechaban que esos camareros que les trataron con exquisita profesionalidad eran jóvenes con síndrome de Down.

Tamara estudió en el colegio Graüll y en el instituto Antoni Llidó de Xàbia. Luego asistió al colegio de educación especial Gargasindi de Calp y al centro ocupacional de la Xara, que gestiona Aprosdeco.

Ella quería enfrentarse a nuevos desafíos. Se mudó con su madre, Mercedes, a València. «La Fundación Asindown nos ha abierto muchas puertas. Tamara puede realizar a la vez varias formaciones. No para. Coge el metro y se mueve por la ciudad sin problemas. Está feliz», afirma su madre.

Esta joven ha cursado en el CdT de València estudios de auxiliar de sala de hostelería. Ahora compagina la formación de cocina con la de administración. Ha hecho prácticas en el Canalla Bistro y en Saona. También ha realizado cursos de fotografía de retratos y documental. Va a clases de teatro, baila y toca la guitarra. Es una joven muy creativa y que no se cansa nunca de aprender.

«No podía imaginarme que pudiera hacer todo lo que estoy haciendo», afirmaTamara, que ha grabado estos días un vídeo de 30 segundos para el casting de la alfombra roja de los Goya. «Sería fantástico que me seleccionaran. Salir en el primer vídeo ya fue una experiencia brutal».