Música del show de Benny Hill e imágenes en cámara rápida. Todo para darle comicidad a una situación que para la Policía Local de Calp no tiene ni pizca de gracia. El vídeo muestra a cuatro policías empujando un coche patrulla averiado. Tratan de arrancarlo sin conseguirlo. Y lo empujan durante medio kilómetro de la transitada avenida de los Ejércitos Españoles. No llamaron a la grúa, dado que se iba a hacer más largo esperar a este servicio. No hubo forma de hacer arrancar el coche y lo empujaron y empujaron hasta el aparcamiento del retén de la Policía Local.

Ocurrió anoche y el vídeo ya hace kilómetros por las redes sociales (circula más que el coche). Para los agentes la situación no es para nada graciosa, sino que delata que la flota de vehículos policiales está en las últimas. Ahora mismo, según las fuentes consultadas, la Policía Local de Calp dispone de cuatro vehículos, dos Dacia Duster, un Dacia Sander y una furgoneta Ford Transit. Los agentes también cuentan con cuatro motos. A los vehículos les dan buen tute, dado que Calp es un pueblo disperso y con muchas urbanizaciones. Además, la orografía es de sube y baja. Coches con más de 200.000 kilómetros Las fuentes consultadas advierten de que alguno de los coches acumulan ya 200.000 kilómetros. Los cuatro tienen mucho trote. Afirman que urge renovar el parque móvil y lamentan que el ayuntamiento no dé prioridad a dotar a la policía local de medios adecuados y que eviten el bochorno de ese vídeo de cuatro agentes empujando un coche averiado. Desde el ayuntamiento indican que está preparándose un contrato de "reting" que permitirá renovar continuamente la flota de vehículos. Se sacó la contratación de dos coches híbridos y una moto eléctrica con el 7 % del remanente que desbloqueó el Estado al inicio de la pandemia, pero quedó desierto. Esta licitación se volverá a sacar, dado que el consistorio quiere apostar por coches menos contaminantes.