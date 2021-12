Fa ja 3 cursos, els alumnes de 6è curs del CEIP Sanchis Guarner d’Ondara van donar a conèixer el personatge ondarenc de “La Gironera” mitjançant texts i il·lustracions al col·legi. “La Gironera” és un personatge entranyable a què li diuen així perquè li agrada passejar per la vora del riu Girona, on té un hortet: “La Gironera és una velleta entranyable, molt amable i simpàtica. Viu a la Cova Fosca de Segària, però quan arriba la Nit de Nadal recorre tot el poble repartint regals a totes les xiquetes i xiquets que s’han portat bé durant tot l’any”.

Des de 2018, es va fer un pas més en l’impuls d’aquest personatge nadalenc ondarenc, i entre la Regidoria d’Educació (dirigida per Mar Chesa), l’Associació Ocell, i l’AMPA del CEIP Sanchis Guarner, es va editat el llibre “La Gironera, una rondalla tradicional”, basat en aquest personatge. Enguany 2021 i per quart any consecutiu, aquest curs la Regidoria d’Educació, l’Associació Ocell, i l’AMPA han editat la quarta part d’aquest llibre: «La Gironera i l’aigua de l’Assut». El llibre, al igual que les anteriors edicions, ha sigut desenvolupat per Javier Estarca Ramis, professor del centre, a partir del treball dels alumnes, i compta amb les il·lustracions de Josep Vidal Martín.

En la presentació del llibre al col·legi han participat la Regidora d’Educació, Mar Chesa; el director del CEIP Sanchis Guarner, Raül Lara; l’autor de l’obra, Javier Estarca, i l’il·lustrador, Josep Vidal. En la presentació del llibre a la Casa de Cultura ha participat la presidenta de l’AMPA del CEIP Sanchis Guarner, Marta Morant. En total, s’han editat 1.000 exemplars de «La Gironera i l’aigua de l’Assut». Estarà a disposició dels usuaris de la Biblioteca Municipal d’Ondara. També es lliurarà als socis de l’AMPA del CEIP Sanchis Guarner. Per la seua banda, l’Associació Ocell els repartirà entre els seus socis. A banda, les persones interessades a obtenir un volum de «La Gironera i l’aigua de l’Assut» ho podran fer a la Casa de Cultura al preu de 2 euros. També s’han quedat 50 llibres al Sanchis Guarner i altres 25 en l’Escoleta Infantil Municipal.