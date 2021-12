El vídeo, grabado desde la senda de la Ruta dels Penya-segats de Benitatxell, traslada perfectamente el vértigo del 'slackline'. Los aficionados a este deporte extremo, pero seguro (van asegurados a la cuerda con un arnés y no pueden caer al vacío), aprovechan estos días de calma chicha para tirar una cinta de equilibrios entre la cala de Llebeig y el Cap d'Or de Moraira. Caminan en la cuerda floja. Sus equilibrios impactan. Desafían la inmensidad de este abrupto y bellísimo paisaje.

Aseguran que no causan ningún daño al medio natural, que son ecologistas y no dejan residuos. También afirman que, después de estas peripecias funambulistas, desmontan las instalaciones y no dejan ni rastro de esos pasos en el aire.