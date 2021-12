En 2019 es varen celebrar per última vegada les festes majors de Sant Joan a Xàbia. Eixe mateix any, el Grup de Danses Portitxol, una de les associacions més arrelades a Xàbia, amb més de 190 socis i 70 membres actius, va publicar en col·laboració amb la Generalitat Valenciana el seu primer disc Cançons de la Marina. En aquest treball intervenen la Rondalla i la Colla Portitxol, que conta amb més de dues dècades d’activitat i una escola de dolçaina i percussió consolidades.

Durant la pandèmia de covid-19, Hèctor Peropadre Martí (Xàbia, 1990) vinculat familiarment i associativament a la Colla, i intèrpret relacionat amb formacions de música més tradicional (com les de Pep Botifarra i Jonatan Penalba) com a altres com la cançó d’autor, el rock i l’electrònica (Xavi Sarrià i Aspencat) va començar a composar un conte musical en forma de suite, combinant les seues pròpies influències amb el llegat artístic de la Colla Portitxol. Així mateix, està absolutament lligat a la partida rural xabienca, a la vora de la molt turística cala, donat que en la recuperació de les seues festes l’entitat ha tingut un paper protagonista.

El dolçainer del Portitxol - Un conte de Sant Joan presenta 17 peces per a Colla de dolçaines i percussió, i les alterna amb un conte sobre l’origen mític de les festes de Sant Joan ambientat en la pandèmia de grip espanyola de 1918

El resultat de dos anys de treball és un conte-disc que combina 17 peces per a dolçaines i percussió, interpretades per la Colla Portitxol, amb una narració en forma de conte -escrit pel també xabienc Quico Miralles i el pegolí Josep Nadal (compositor i cantant de La Gossa Sorda), i narrat també per aquest últim- que enllaça el passat mític i els orígens de la festa de Sant Joan a Xàbia -de caràcter profà, ple de rituals màgics- amb una altra epidèmia d’un segle enrere, la de la grip espanyola, així com l’ensenyament de la dolçaina i la recuperació de les festes com a teló de fons. El treball pretén emmirallar-se en tradicions narratives valencianes com la de les Rondalles Valencianes d’Enric Valor però també en el d’Al Tall en els anys de la Transició, amb Som de la Pelitrumpeli.

Presentat com a llibre-disc i editat en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, el treball ha comptat amb la participació de destacats referents de la música valenciana. A banda del propi Josep Nadal com a narrador, Pep Gimeno Botifarra i Sandra Monfort fan de protagonistes i els acompanyen Xavi Sarrià, Feliu Ventura, Jonatan Penalba, Xiomara Abello, Flora Sempere (El Diluvi), Ivan Gosp i Kiko Tur, (Aspencat), entre d’altres.

El disc ja està a la venda i es pot aconseguir a La Tallarina (Carrer Major 58, Xàbia) i a la Llibreria Colon (Ronda Colon 1, Xàbia) així com en totes les plataformes digitals.