Varias patrullas de la Policía Local de Xàbia han iniciado esta tarde la búsqueda de un senderista neerlandés de 67 años que ha salido a las 9 de la mañana del camping en el que reside a pasear por la montaña y no ha regresado. Un amigo ha avisado de que no ha vuelto y ha insistido en que este hecho es muy inusual y que teme que le haya pasado algo. Ha indicado que le está llamando insistentemente al móvil, pero no contesta. No ha sabido precisar qué ruta iba a hacer hoy el senderista.

En el operativo, está participando el perro Khalan de la Policía de Xàbia, que está adiestrado para la búsqueda de personas. Los agentes se están desplegando por la senda que sube desde la cala del Tangó al cabo de Sant Antoni y por el Cap de la Nau. Quieren aprovechar la hora y media que queda de sol. A la búsqueda se iba a incorporar el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Esta misma tarde ha acudido con el helicóptero Alpha 1 a la cala del Llebeig del Poble Nou de Benitatxell a rescatar a un pescador que ha sufrido un corte. Lo han llevado a la helisuperficie de Xàbia. Y en ese momento les han avisado de otro rescate en Finestrat, por lo que, de momento, el grupo de rescate no ha podido rastrear desde el aire las sendas litorales de Xàbia, que es por donde suele hacer deporte el senderista desaparecido. No obstante, sobre las 17.15 hora, el Alpha 1 ya ha podido incorporarse a la búsqueda y está realizando vuelos sobre el cabo de Sant Antoni para tratar de localizar al excursionista.