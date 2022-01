Els fallers José Navarro, Sisco Perles i José María Chornet han estat elegits aquesta nit com a fallers exemplars de les falles de Dénia 2022 després de la reunió mantinguda a la seu de la Junta Local Fallera.

José Navarro és faller de l’Oeste des de l’any 1980. En l’exercici 1986-87 va ser President Infantil junt al seu pare com a President Gran i a més va ser el padrí de l’estandart infantil. L’exercici 1995-96 passa a formar part de la comissió gran, sent en el 2008-2009 President de la falla i al mateix temps Vice-President de l’Associació Cultural Falla Oeste fins el 2012 i des de eixe exercici fins al 2016 es President de l’Associació. L’any 2019, la Falla Oeste li otorga la menció Interna de la falla com a reconeixement de la seua tasca fallera, ja que a més dels càrrecs abans esmentats ha sigut secretari de la falla, delegat de festejos, rifes, artística, barra..

Sisco Perles és també faller de l'Oeste des de fa 39 anys, sent President Infantil en l' exercici 1975-1976. Va passar a formar part de la comissió gran en l'exercici 1985-1986, any en què el seu pare, Pepe Perles, va ser nomenat President de la falla. L'exercici 2007-2008 va ser nomenat President del 60 aniversari de la falla, compartint el càrrec amb la seua filla María com a Fallera Major Infantil. En l'exercici 2016-2017 va rebre la menció Interna Honorífica de la seua falla, per votació de tota la comissió de la falla.

Jose Mª Chornet pertany a la falla Centro des de l’any 1981. En 1994 rep de mans de Juan Ignacio Chiner, President de la Falla, la Medalla d'Or, màxima distinció en la data que podia rebre un faller del Centro. El mateix any va agafar el comandament de la falla. Durant els exercicis 96 i 97, forma part de la Junta Local Fallera de Dénia juntament amb Pedro Noguera com a President, on va exercir el càrrec de Tresorer. A l’any 2017 entra a formar part de la Associació de la Falla Centro.

El president de la Junta Local Fallera, Jaume Bertomeu, els ha donat personalment l’enhorabona. Tots ells rebran el reconeixement de les falles de Dénia el pròxim 19 de febrer, en el transcurs de la tradicional Gal·la Fallera presidida per les falleres majors de Dénia.