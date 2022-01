L’exposició Dénia, en blanc i negre està formada per un conjunt de quaranta-quatre fotografies de la Dénia de primeries del segle XX, des del 1904 fins als anys cinquanta, i és una mostra de les 176 fotografies que podem trobar en el llibre Dénia blanc i negre editat per Edicions Tivoli i l’Ajuntament de Dénia. L’Arxiu Municipal de Dénia ha col·laborat directament en el projecte, amb textos i amb la selecció i organització de les fotografies que podem veure tant en l’exposició com en la publicació. Els germans Juan Ramón i José Antonio Pérez Martínez s’han encarregat dels peus de les imatges. Esta publicació ve a omplir un buit. Fa més de quaranta anys que es va fer a Dénia un projecte semblant i, per tant, fa molt de temps que no teniem a l’abast una publicació de fotografies antigues amb gran format amb la qualitat tècnica i les magnífiques fotografies que té Dénia en blanc i negre.

A l’exposició hi trobarem imatges conegudes com les targetes postals de Fabert, datades cap a l’any 1909, però imprescindibles amb vistes dels carrers de Dénia, de l’antiga plaça del mercat... Com la vista poc coneguda de l’espai que després ocuparia el passeig del Saladar i que l’any 1909 estava ple de palmeres (foto). Però també hi ha molt de material inèdit o poc conegut. Com les fotografies de la col·lecció de Tomás Trenor Palavicino que el seu rebesnét Tomàs Trenor Puig, va tindre la gentilesa d’enviar-nos a l’arxiu fa uns anys. A l’exposició es poden veure 4 imatges de les 6 totals. Eren imatges de la zona portuària relacionades amb un viatge que va fer a Dénia Tomás Trenor Palavicino, amb el seu fill, Tomás Trenor Azcárraga, l’any 1904, per tal de supervisar els negocis que tenien a Dénia. La vista de la desapareguda muralla del Fortí i les escenes amb la vida al port són fantàstiques. Com la foto que mostra l’emigració pel port de Dénia, una família que s’emporta el matalàs, com abans eren, amb tela ratllada i borra i que us adjuntem. La col·lecció Cardona-Far, que hem presentat recentment, ara incorporada a l’Arxiu Municipal, oferia altra oportunitat per a ser divulgada. A l’exposició es mostren 5 de les 14 fotografies que estan al llibre, del metge-fotògraf Francesc Parés. Totes tenen gran qualitat i interés. Calculem que Parés i la seua esposa Josefa Terrades van visitar Dénia cap a l’any 1918. Del conjunt fotogràfic també s’han seleccionat unes poques més per a l’exposició com la vista de l’hotel de les Rotes dels inicis del turisme. La col·lecció del fotògraf alacantí Francisco Sánchez, depositada a l’Arxiu Municipal d’Alacant, està representada en l’exposició per 4 imatges amb vistes del barri mariner que va realitzar l’any 1947. Entre elles mostrem la de la plaça del Convent de sant Antoni quan encara estava el convent sencer, amb el claustre dins i les arcades que donaven a la plaça a la vista. En altra imatge de l’exposició, amb la fira, veurem com l’any 1967 es va enderrocar este edifici, una pèrdua per al patrimoni denier. La col·lecció Tivoli i la de l’Arxiu Municipal completen esta exposició amb imatges ordenades per temes: la ciutat i el castell; el port i la costa; i el camp i la pansa. Imatges de fotògrafs deniers com J. Guillen, fotògraf de la Dénia dels anys cinquanta, o José Marsal, autor de la imatge de la portada del llibre i la pancarta de l’exposició.