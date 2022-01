Vuelve el "Fesalí" tras un año en blanco (y no el de las flores) y lo hace con fuerza reivindicativa. Esta edición, la sexta, es todo un reto. La "vie en rose" (las flores blancas y rosas) es complicada en estos tiempos de pandemia y de esa plaga, la "Xylella fastidiosa" que ha acabado con buena parte de los almendros. Pero en Alcalalí, la sede este magnífico festival que celebra la floración de estos árboles y el paisaje y la vida rural, no se rinden. Se reinventa. Y no rehuyen lanzar un mensaje reivindicativo al darle la vuelta al lema de siempre, el de "Alcalalí en flor". Este año es "Alcalalí sense flor".

La organización advierte de que el programa de erradicación de la "Xylella", impuesto desde Europa y llevado a cabo por la Generalitat en los últimos 4 años, "ha tenido consecuencias nefastas para Alcalalí". "Decenas y decenas de abancalamientos de almendros en plena producción han sido arrancados y los árboles se han triturado. Este hecho ha agravado enormemente la situación, ya de por sí muy frágil, del sector agrícola". El Feslalí incide en el valor paisajístico del almendro. Es, además, una seña de identidad del municipio. Generación tras generación, los vecinos han cuidado los almendros y se han convertido así en defensores del territorio. "En Alcalalí no nos rendimos. Amamos nuestra tierra. Por eso, resistimos y resistiremos. En esta 6ª Edición del Feslalí "Alcalalí sense flor" queremos reivindicar nuestro cultivo más emblemático, homenajear el trabajo de nuestros agricultores y apostar por el respeto al territorio", recalcan los organizadores. El festival se desarrollará entre el 5 y el 20 de febrero. El primer fin de semana tendrá lugar la sexta edición del Maratón Fotográfica #AlcalalíSenseFlor. Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscrpción gratuita hasta el 1 de febrero en www.feslali.com. La cultura e historia también están presentes en el programa. La Torre Medieval y el Museo Etnológico estarán abiertos al público y podrán visitarse dos exposiciones: "Aleshores, llavors" y "Exposición Urbana". "Aleshores, llavors" es una muestra de la artista local Laura López Chesa, quien describe el almendro de una manera conceptual y metafórica. El árbol se convierte en alegoría de la vida. Con la Exposición Urbana las calles de Alcalalí se llenan de flor. Se exhibirán las fotografías de los participantes en las últimas ediciones de la Maratón Fotográfica. Además, se realizarán 5 rutas tematizadas, de diferente dificultad, para quienes quieran disfrutar del paisaje y de la belleza de este pueblo. Para participar es necesaria la inscripción a través de www.feslali.com. "A pesar de la covid-19 y la Xylella, resistimos, seguimos en pie y listos para seguir ofreciendo lo mejor de Alcalalí. Eso sí, con menos flor pero con la misma ilusión de siempre".