Mayores de Dénia deciden no ir a las clases de un profesor no vacunado

El debate es complejo. Por un lado está la prevención sanitaria, que atañe a todos, y, por otro, la opción de ir por libre. Y el debate ha surgido en las Aulas de la Tercera Edad de Dénia. Uno de los profesores ha decidido no vacunarse.

En el pleno del jueves, la portavoz de Ciudadanos, Susana Mut, preguntó al gobierno local, del PSPV, por este conflicto. Y subrayó que los usuarios de estas clases, vecinos ya jubilados, son «personas de riesgo».

La concejala del Mayor, Elisabeth Cardona, explicó que el ayuntamiento ha informado a todos los alumnos de que uno de los profesores no se ha vacunado. Indicó que a los mayores que asisten a las clases de este docente se les ha dicho que se les reserva la plaza si deciden no asistir. «No van a perder la plaza. Algunos han decidido no ir y todos son sabedores de la situación», aseguró la edil.

Elisabeth Cardona aclaró que no se puede obligar al docente a inyectarse los viales contra la covid-19. «Pero es un problema de un solo profesor. Todos los demás si se han vacunado».

A los usuarios sí se les h a pedido el certificado de vacunación. La concejala recalcó que los mayores han agradecido que se reclamara el pasaporte, ya que así asisten a clase más tranquilos.

La concejala dijo también que es una única usuaria la que le ha dado a este problema una dimensión que no tiene. «Se trata de un solo profesor y los usuarios están informados», insistió.