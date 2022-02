«Subimos todos los días a la ermita; la montaña nos da mucha energía»

Quien no hace senderismo en Xàbia es porque no quiere. La montaña está a la puerta de casa. Vicente y José Molina, de 72 y 86 años, suben todos los días al cerro de Santa Llúcia. A las 8 de la mañana, cuando asoma el sol por el mar, ellos ya caminan senda arriba. No fallan. Solo la lluvia hace que se lo piensen. Pero lo mismo les da que haga frío o calor. Ascender a este «tossal», que forma parte del parque natural del Montgó, se ha convertido para ellos en una sanísima y sosegada rutina.

Vicente afirma que él sube desde que se jubiló, pero su hermano José, de 86 años, sí lleva ya la tira de años madrugando para recorrer la senda que culebrea en zigzag hasta la cima de Santa Llúcia. «José sube todos los días desde el año 2000. Sí, ya son unos cuantos años», indica el hermano menor. «Yo me he enganchado un poco más tarde, pero es una costumbre muy sana y nos da fuerza para empezar bien el día. Vamos a seguir subiendo hasta que podamos. De momento, nos sentimos muy bien». Se toman la subida con calma. La ermita de Santa Llúcia corona este promontorio. Está a 163 metros de altitud. Es subir aquí y estar ya en otro mundo. El tráfago queda allí abajo. Santa Llúcia es un oasis. Y las vistas son extraordinarias. Se divisa la bahía, el valle del Montgó y, a lo lejos, el Puig de la Llorença, el Poble Nou de Benitatxell, la Serra Bèrnia o Gata de Gorgos. «Santa Llúcia y la montaña nos dan mucha energía», afirma Vicente. Y sí, aquí hay una fuerza telúrica especial. Los dos hermanos pertenecen a la asociación de Santa Llúcia (la fiesta en la ermita se celebra el 13 de diciembre). Llevan encima una llave de este templo del siglo XV. Si coinciden con algún senderista que tiene interés en visitarlo, le abren y se lo muestran. Vicente y José Molina también se topan con deportistas que suben a la carrera, apresurados. Ellos van a su paso, sin prisa. Saben que en la montaña no sirve de mucho correr. Lo importante es conectar con la naturaleza y disfrutarla de forma saludable. «Subir aquí también es respirar», desvela Vicente.