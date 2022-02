Alcalalí planta cara a la «Xylella»

«Feslalí. Alcalalí sense flor». El nuevo lema del festival de los almendros en flor es reivindicativo y tremendamente honesto. La plaga de la Xylella fastidiosa ha arrasado estos árboles. El primer brote que afectó Alcalalí se detectó en julio de 2017. El plan de erradicación era entones muy agresivo. Se destruían los árboles en un radio de 100 metros. Estuvo en vigor 4 años. Ese ritmo de arrancar y triturar almendros era insostenible. Y se llegó a la conclusión de que, irremediablemente, había que convivir con la Xylella.

El paisaje ha cambiado. Alcalalí se ofrece a la conselleria de Agricultura como el lugar idóneo para llevar a cabo nuevas experiencias de reintroducción de cultivos de almendros que toleren la plaga. Los agricultores no se rinden. Quieren recuperar los bancales y que vuelvan a estar en producción.

Mientras, el Feslalí es una inyección de ilusión. El año pasado no se pudo celebrar por la covid. Ayer comenzó la sexta edición, la del lema de «Alcalalí sense flor» y la que apuesta por el turismo sostenible y las rutas que descubren los bellísimos paisajes de la Vall de Pop. Ya no es la explosión de flores blancas y rosas de no hace tanto. Pero este valle sigue siendo un gozo. Y prueba de ello es que prácticamente todas las rutas programadas (etnobotánicas, musicalizadas o al Coll de Rates) están ya completas. Para esta mañana se ha organizado un itinerario circular de 8 kilómetros «pet friendly». Feslalí innova y le hace un guiño a quienes hacen senderismo con sus mascotas.

Y las flores brotan en las calles de este bello pueblo. Se han expuesto las fotografías de las ediciones del maratón fotográfico de los almendros en flor. Es una muestra un punto nostálgica. Evoca el maravilloso paisaje de antes de la Xylella. Este fin de semana se ha celebrado un nuevo maratón fotográfico, una actividad de enorme éxito.

También se exponen ahora en el Museo Etnológico las obras llenas de sensibilidad de la artista Laura López Chesa. Y, claro, hay que aprovechar para saborear la sabrosa gastronomía de Alcalalí.