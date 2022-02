La denuncia de un vecino que no podía dormir por el ruido y el escándalo de los locales de hostelería del extremo sur de la playa del Arenal de Xàbia (entre ellos una discoteca) y la posterior investigación de la Agencia Valenciana Antifraude han sacado a la luz que siete negocios llevan al menos desde agosto de 2018 abiertos pese a que no tienen ni licencia del ayuntamiento, ni de la conselleria, ni permiso de Costas (están en la la servidumbre litoral de protección). Antifraude ha dado tres meses al ayuntamiento para que los clausure y ha deslizado que ha habido "falta de diligencia".

Compromís per Xàbia acusa al gobierno local, del PSPV, de "dejación de funciones" y de permitir que se cree un "agravio comparativo" con los negocios que sí cumplen y tienen todos los permisos en regla. El portavoz de los valencianistas, Juan Cardona, ha anunciado que pedirá explicaciones al equipo de gobierno por su gestión poco transparente y por "escurrir el bulto" y pasarle la pelota a la conselleria cuando el consistorio sí tiene competencias para clausurar los negocios sin licencia.

“No entendemos que, habiendo informes que indican la clausura de estos locales, no se haya procedido a ello. No es de recibo que permanezcan abiertos cuando no cuentan con los requisitos legales que si que tienen muchos otros locales. Creemos que se esta generando un agravio comparativo con aquellos que si que cumplen la normativa", ha señalado Cardona, que ha recordado que cuando han preguntado sobre la situación de los negocios sin licencia siempre se les han respondido con un escueto "está en trámite".