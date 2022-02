Las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) tenían los días contados y los tribunales las iban a anular más pronto que tarde. Eso lo tenían claro los empresarios y también el ayuntamiento. Los empresarios piden que ese escenario de incertidumbre no se vuelva a repetir y que el nuevo Plan General, que el equipo de gobierno, del PSPV, confía en aprobar antes de que acabe la legislatura, sea un documento "sostenible, duradero, consensuado, conciliador y que aporte seguridad jurídica". "Lo que nos asusta es que por un defecto de forma o por otra razón nos quedemos otra vez sin planeamiento y en la absoluta arbitrariedad", ha indicado hoy el presidente del Círculo de Empresarios de la Marina Alta (Cedma), Benito Mestre.

Responsables de Cedma, de Provia (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante) y de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia se han reunido hoy con la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, y con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt.

A corto plazo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula las NUT no tiene ningún efecto. La conselleria la va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Mestre ha indicado que hasta que se admita o no el recurso pueden pasar entre 8 y 10 meses.

Ese tiempo de propina le viene de perlas al ayuntamiento para aprobar el nuevo Plan General. De ahí que Mestre mire más al futuro, es decir, al nuevo planeamiento, que al pasado, las NUT anuladas y que son historia. "El nuevo Plan General debe ser duradero y darnos seguridad jurídica y tranquilidad. Si se anulara, ya no se podrían hacer unas nuevas NUT. Dénia se quedaría como un municipio sin planeamiento urbanístico". Y esa situación de no tener marco urbanístico sí es catastrófica. Al pedir una licencia los promotores deberían presentar un estudio de integración paisajística.

Mestre ha insistido en que el nuevo Plan General "no debe tener fisuras". "No podemos quedarnos otra vez en un limbo urbanístico". El presidente de Cedma ha subrayado que un Plan General afecta a todos los sectores de la economía. Ha precisado que el documento que conocen hasta ahora no se ajustaba a ese deseo de que fuera consensuado. "Pero se han introducido muchas modificaciones que no conocemos. Y lo que nos gustaría es que no se judicializara".

También ha señalado que el hecho de que el nuevo planeamiento se tenga que aprobar a contrarreloj tras la sentencia del TSJ que anula las NUT es una baza para que el ayuntamiento pueda urgir a las administraciones a que realicen los informes sectoriales y los trámites que están pendientes.