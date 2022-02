L'Ajuntament d'Ondara, a través de la Regidoria de Medi Ambient que dirigeix Pere Picornell, està col·locant aquesta setmana els noms en un total de 35 camins de titularitat municipal. Els cartells amb la informació dels noms de tots els camins municipals d'Ondara s'han realitzat amb la subvenció de 1.956’21 euros concedida per la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, dins de la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a activitats de promoció de l’ús del valencià. Els cartells estan sent instal·lats per part de personal de la brigada municipal, amb la intenció que aquesta setmana ja lluïsquen tots col·locats en les ubicacions corresponents.

Els camins rescaten els topònims tradicionals de les partides locals i també tenen ressonàncies històriques. Són camins ben endreçats. En concret, els camins d'Ondara en els quals s'està instal·lant el cartell (o cartells, en el cas de camins més llargs amb més entrades i accessos) són els següents: Camí La Cremadella; dels Vinyals (o de Segària); de La Bassa; Vell d’Ondara a Beniarbeig; dels Fondos; del Pontet a Benidoleig; de Les Hortetes; de Piera; de Pamis a Pedreguer; de La Llosa; de La Marjal; de Benicarrac; dels Tossals, 1 i 2; de Xàbia; Nou de Dénia; del Verger a Xàbia; de L’Almúnia; de Les Alfatares i Vell de Dénia; de Les Alfatares; Vell de Dénia (o Alfatares); de La Torre; del Molí d’En Coll; de Les Pujades; de La Glòria; de La Mar (o Palmar ); Senda del Pi; dels Poblets; del Molló; del Verger; del Salomó; Nou de Dénia i Xàbia; i també als Assagadors de Les Sorts dels Vinyals; i de Pego.