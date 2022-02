Compromís per Xàbia ha registrado una moción (se debatirá en el próximo pleno) para solicitar a las entidades bancarias y otros organismos la mejora del servicio para la ciudadanía en general y para la gente mayor y personas con diversidad funcional. La propuesta incide en que se les dé una atención cara a cara y en ventanilla y no se les obligue a teclear en los cajeros o hacer trámites por internet.

Además, los valencianistas piden que las entidades bancarias no cobren comisiones por servicios de atención ya que, de esa manera, se hace más profunda todavía la brecha digital y se margina a los mayores.

La moción reclama también transparencia y claridad en los productos financieros que ofrecen las entidades. E insta a los poderes públicos a legislar para que la normativa y las prácticas bancarias sean más justass y solidarias.

El portavoz de Compromis per Xàbia, Juan Cardona, ha explicado que “apostamos por una banca pública pero también por una banca privada que sea ética, justa y cercana a los clientes. No entendemos este trato inhumano a nuestros mayores ni a la ciudadanía en general. Este partido se ha sumado a la campaña "Soy viejo, no idiota".

El también concejal valencianista en Xàbia Vicent Colomer ha afirmado que el trato de las entidades bancarias "es muy injusto con la gente mayor" y "dificulta la vida a muchos trabajadores y empresarios". "Esperamos el apoyo de todas las fuerzas, porque creemos que se trata de una reivindicación justa y necesaria".