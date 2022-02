L’any 2018 va nàixer l’Associació Valenciana de Municipis per la Recollida Selectiva Porta a Porta, composta en un inici per setze pobles, amb la finalitat d’implantar la recollida selectiva de totes les fraccions dels residus porta a porta, un sistema de recollida de residus sòlids urbans d’alt rendiment.

A més a més, també es van marcar objectius com possibilitar l’intercanvi d’experiències entre els municipis que realitzen la recollida porta a porta, facilitar assistència tècnica als municipis membres, promoure visites d’estudi, conferències, cursos i seminaris que s’emmarquen dins d’aquest sistema de recollida de RSU.

Anys després, el passat 16 de febrer, es van tornar a reunir a Alzira els municipis que van ser membres fundadors i altres pobles, com Pedreguer, que ja han iniciat el camí del porta a porta per acabar de donar-li forma i pegar l’empenta definitiva per tal de constituir l’associació.

Les persones que hi van assistir tenen ben clara la finalitat de la implantació d’aquest model de recollida de RSU d’alt rendiment: no sols perquè existeix una normativa europea que ho exigeix, sinó també perquè tenen la convicció de treballar per un planeta millor i reduir la contaminació en la mesura de les accions que hi puguen assolir els municipis.

En aquesta trobada, es va acordar crear un web de l’associació on es puguen veure totes les actuacions que s’hi puguen desenvolupar per tal de complir amb els fins proposats i, a més a més, facilitar documentació per a totes les persones que s’hi interessen.

També es va acordar engegar el procés definitiu de constitució de l’associació. Per a dur a bon port aquesta tasca, es va presentar un primer esborrany dels estatuts (amb moltes similituds amb l’Agència de Residus Catalana) i una comissió de treball per a la redacció definitiva dels mateixos, de la qual Pedreguer formarà part amb el portaveu del govern com a representant. La comissió serà l’encarregada d’arreplegar totes les sensibilitats, esmenes i propostes que s’hi facen i tractar d’emmarcar-ho dins dels estatuts.

Una vegada es presente el document definitiu dels estatuts, s’ha d’iniciar la proposta d’acord per a constituir-la aprovant la seua creació al registre d’associacions i aprovant els estatuts definitivament. Tot seguit els ajuntaments hauran de designar alguna persona com a representant en acord plenari i notificar l’acord d’adhesió. S’espera que aquest procés puga culminar amb la celebració de la Sessió Constitutiva de l’Associació el dia Mundial del Reciclatge, el 17 de maig del 2022.

El portaveu del govern de l’Ajuntament de Pedreguer, Ferran Lloret Morell, ha expressat que "el fet que s’haja triat Pedreguer per a formar part de la redacció dels estatuts és una mostra del referent que és Pedreguer a nivell del País Valencià en matèria de recollida de residus i espere que l’experiència del nostre municipi servisca per al bon fer de l’associació". En eixe sentit, ha manifestat que el proper dimarts, 1 de març, serà una bona ocasió per intercanviar experiències i resoldre dubtes durant el Primer Simposi sobre Models d'Alta Eficiència en la Gestió Municipal de Residus, que se celebrarà a la Casa de Cultura de Pedreguer, amb la intervenció del Director General de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer, i representants dels Ajuntaments de Pedreguer i de Banyeres de Mariola, i de la ManRA (Mancomunitat Ribera Alta). Han confirmat la seua assistència més de 60 persones de diferents municipis valencians.