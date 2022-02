El equipo de gobierno de El Verger se desintegra. El alcalde, Ximo Coll, suspendido de militancia por el PSPV (por su vacunación antes de hora), lleva en minoría desde principio de mandato. Solo contaba con el apoyo de los cuatro ediles socialistas en una corporación de 11 concejales. Ahora dos de estos ediles, Inma Pericás y Miguel Pou, han renunciado a las concejalías de Hacienda, Comercio y Urbanismo y han dejado claro que la situación del gobierno local es "insostenible". Estos dos ediles todavía mantienen otras delegaciones.

En el pleno de anoche, el portavoz de Compromís, Basili Salort, preguntó a los concejales sobre los motivos de dejar estas delegaciones. Inma Pericás dijo que el grupo socialista se había "disgregado" y que por ello dejaba de ser su portavoz. "No puedo ser portavoz de algo en lo que no creo. Empecé con mucha ilusión pero la he perdido por el camino". Afirmó que está listo el presupuesto municipal, pero que el alcalde lleva un mes revisándolo sin elevarlo a pleno y sin consensuar las inversiones. Sostuvo que lo más grave es el "intrusismo" de Coll en la delegación de Comercio. "Hace y deshace sin consensuar".

Mientras, Miguel Pou advirtió de que "la situación de deterioro es ya insostenible". "Vas quemándote y hemos llegado ya a un punto sin retorno. Eso sí, tengo claro que voy a acabar la legislatura". El exconcejal de Urbanismo dijo que tenía la sensación de que el alcalde le había dado esta delegación "sólo para poner la firma".

Los ediles dejaron claro que la renuncia a estas delegaciones no tiene que ver con la vacunación antes de hora del alcalde. Ximo Coll y su pareja, la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, están a la espera de que una juez de Dénia determine si hay indicios de delito o archive la causa. En la declaración, insistieron en que los llamaron del centro de salud de El Verger para que se vacunaran ya que habían sobrado dosis y se iban a echar a perder.