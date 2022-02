En minoría absoluta. El alcalde de El Verger, Ximo Coll, al que el PSPV suspendió de militancia por vacunarse contra la covid antes de tiempo, lleva todo el mandato gobernando con el apoyo de cuatro ediles socialistas en una corporación de 11 concejales (Compromís y PP están en la oposición). Pero gobernar en minoría era un mal menor comparado con lo de ahora. Dos de sus cuatro concejales han renunciado a las delegaciones de más peso (Urbanismo, Hacienda y Comercio) y han acusado al alcalde de «injerencia» y de la «deriva» municipal.

Estos ediles son Inma Pericás y Miguel Pou. El alcalde se ve abocado a acabar la legislatura con el apoyo de solo dos concejales. Los portavoces de Compromís y del PP, Basili Salort y Adela Moncho, le insistieron en el pleno del jueves en que debía dimitir. El alcalde afirmó que iba a seguir hasta el final de la legislatura. La clave está en el juzgado. Coll, que se vacunó junto a su pareja, Carolina Vives, alcaldesa de El Verger, antes de hora, confía en que se archive la causa. Eso sería un balón de oxígeno. El alcalde y su esposa declararon ante la jueza de Dénia el pasado mes de noviembre. Insistieron en que les llamaron del centro de salud porque sobraban dosis y se iban a perder.

Los dos concejales que ahora han roto con Coll subrayaron que sus discrepancias no tienen nada que ver con ese embrollo de la vacuna. Pou dijo sentirse ninguneado en la concejalía de Urbanismo. «Parece que solo servía para firmar», dijo, y afirmó que estaba «muy quemado» y que la crisis ya no se podía reconducir. «Es una situación de no retorno».

Mientras, Pericás acusó al alcalde de bloquear la aprobación del presupuesto y de «intrusismo» en sus concejalías. «Hace y deshace sin consenso», denunció.