El Ayuntamiento de Ondara ofreció el pasado viernes 25 de febrero una visita institucional, con una jornada de puertas abiertas dirigida a las asociaciones y colectivos locales, para presentar oficialmente el flamante Espai Jove de Ondara, que abrió sus puertas hace un mes en el edificio ubicado en la calle Picasso. En su primer mes de apertura, han pasado por sus instalaciones 500 jóvenes para conocer de primera mano todo lo que el Espai Jove les puede ofrecer.

En la presentación de la visita institucional del pasado viernes, el alcalde de Ondara, José Ramiro, expuso ante los asistentes el proyecto del Espai Jove, que desde el Equipo de Gobierno consideraban prioritario para un sector de la población de 12 a 30 años (al que va dirigido este espacio municipal). José Ramiro agradeció su contribución a todos los que han hecho posible la consecución de este objetivo, y en especial a la familia Miralles (propietaria del inmueble que se ha transformado en Espai Jove) por su predisposición para llegar a un acuerdo que ha permitido al ayuntamiento realizar estas obras para convertirlo en un espacio municipal para la gente joven. Ramiro expuso que el equipo de gobierno tenía claro que “hacía falta impulsar políticas de juventud para el sector de la población de 12 a 30 años”, y que para ello hacía falta “personal, espacio y presupuesto”. Asegurando que, “a fecha de hoy, tenemos estas tres cosas”: el Espai Jove está ya en funcionamiento, cuenta con personal (dos técnicos de Juventud, Pedro y Mari, y el 1 de marzo se sumará uno más) y hay presupuesto para Juventud.

Del diseño del edificio, el alcalde recalcó que “los que van a usarlo, son los que lo han diseñado”. De hecho, “se hicieron 200 encuestas a jóvenes de 12 a 30 años para que dijeran qué querían en ese espacio (ocio, musical, formación, multiusos..)”. "El Espai Jove se ha hecho por ellos y para ellos”. También aprovechó el alcalde para recordar que “se ha luchado para que fuera un edificio de gran calidad con el precio que correspondía, y no pagar de más”. Cabe recordar al respecto, que las obras del Espai Jove se recepcionaron el pasado mes de octubre de 2021, después de que la junta de gobierno local acordara abonar la modificación del proyecto del Espai Jove según lo que ha determinado la dirección facultativa de la obra por importe de 63.244,29 euros (IVA incluido), pero no la cantidad de 230.509,29 euros que había alegado la empresa contratista como valoración de las obras ejecutadas no contempladas en el proyecto inicial. José Ramiro aseveró que el Ayuntamiento de Ondara no pagaría ni un euro más de lo previsto por la Dirección Facultativa por las obras del Espai Jove, y así ha sido.

La visita al edificio descubrió las diferentes dependencias que albergan las cuatro plantas, y fue guiada por el personal técnico (Pedro y Mari), del Centro de Información Juvenil. El Espai Jove consta de aula de formación y estudio, rincón musical y espacios de encuentro, zona juegos, trabajos en grupo y sala multifunciones, así como un espacio en la planta baja con máquinas de bebidas y comida. Los técnicos realizaron una introducción de los proyectos que se pretenden llevar adelante en las diferentes vertientes de dinamización para edades de 12 a 30 años. Desde el equipo de arquitectos del estudio A-35 (encargados del proyecto), el arquitecto local Borja Costa, como redactor del proyecto, detalló el proceso llevado a cabo desde 2018 para integrar la nueva infraestructura en el entorno para “dignificar la entrada oeste del casco urbano”, haciéndolo compatible con criterios de eficiencia energética y funcionalidad en la distribución interior.

El Espai Jove consta de 3 plantas más la zona de terraza. El núcleo del inmueble acoge las zonas de escaleras, ascensor y aseos, y vertebra todo el edificio, con sus tres plantas que dan al exterior (todo el edificio es completamente accesible, con ascensor y aseos adaptados). La planta baja cuenta con zona de vestíbulo, información, y despachos, entre otras dependencias. La primera planta se dedica al ocio; una planta diáfana con diferentes elementos para el juego, la animación y el ocio de los jóvenes (rincón musical, área de videoconsola y televisión, billar, futbolín, mesa de pin pon, mesas con juegos...). La segunda planta se dedica a la formación, con aula, sala de estudio y trabajo, ordenadores, zona diáfana para la realización de clases y actividades (el Espai Jove tiene servicio de préstamo dentro del edificio de tablets y ordenadores para consulta y trabajo). También se ha adecuado la zona de terraza para poder disponer de ella. Destaca en el proyecto la importancia de la eficiencia energética en el edificio; con ventanas con lamas orientables para aprovechar la luz solar, y ventanas abiertas por todo el inmueble cuya orientación permitirá la creación de corrientes de aire para prescindir del aire acondicionado (en la medida de lo posible). Respecto a la imagen exterior del Espai jove, todas las aperturas exteriores se han realizado en diferentes tonalidades verdes para integrar visualmente el edificio en el entorno en el que se ubica (vistas a Segària, l’Assut…) siendo una transición del espacio verde exterior al interior del inmueble. El Espai jove cuenta asimismo con aislamiento acústico. El Espai jove tiene con una superficie total de 790 m² (incluye planta baja, 1ª planta, 2ª planta y terraza superior).