La recién creada Asociación de Ucranianos de Dénia no para. Son varios los frentes. En la calle Sagunto, se ha abierto un local en el que varias voluntarias de este coletivo están recogiendo las numerosísimas donaciones que están realizando los vecinos de Dénia. "Estamos muy agradecidos. Todos se están volcando", afirma el presidente, Volodymyr Kovalchuk. "Ahora mismo estamos a tope de ropa. Nos están indicando que lo que más se necesita es comida para los bebés", indica Kovalchuk, quien está en contacto con la red de solidaridad que ha surgido para proporcionar ayuda humanitaria al millón de refugiados ucranianos que ha escapado del ataque de Rusia y de la guerra. Esta tarde, a las 16 horas, saldrá un camión de Dénia con destino a la frontera de Polonia y Ucrania. Irá cargado con comida, mantas térmicas, medicamentos... Y también llevará muchos kilos de limones. "Me estáis preguntando que por qué limones. Pues es sencillo: es una fruta que no se pudre y que aporta mucha vitamina C".

Kovalchuk señala que otro frente en el que están trabajando es el de la acogida de los refugiados que ya han empezado a llegar a Dénia. Se está coordinando con la Cruz Roja y espera también que el ayuntamiento contacte con él. "Tenemos que coordinar bien donde vamos a alojarlos", indica. El presidente de esta recién creada asociación, que se ha movilizado con gran rapidez para ayudar a sus compatriotas, explica que hace falta un permiso especial para que ellos puedan enviar a Ucrania elementos de autoprotección de la población civil que sigue en el país. Se refiere a cascos y chalecos antibalas. Kovalchuk indica que la mayor parte de los ucranianos que residen en Dénia proceden de las ciudades del este del país, en concreto de Leópolis (Lviv), Ternópil y Ivano-Frankivsk.