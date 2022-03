Las reivindicaciones de la asociación Platges Nord de Dénia llegarán a Madrid. Allí no hay playa, pero es donde se cocina la política litoral. El presidente, el vicepresidente y el coordinador de Platges Nord, Juanra Moratal, Sebastià Alcaraz y Antonio Lucas, se reunieron ayer en Dénia con el diputado por Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y con los concejales valencianistas. Alcaraz recordó que el proyecto de regeneración de la desaparecida playa de les Deveses está en danza desde 2012 y no sale adelante. «Estamos desesperados». Dijo que la regresión de la costa es «terrorífica» y el Gobierno responde con nuevos deslindes. «En los últimos 15 años, no se ha llevado a cabo ningún proyecto de regeneración litoral en España. Es terrible», denunció.

El diputado de Compromís aseguró que preguntará en el Congreso cada dos o tres meses sobre los tres proyectos pendientes de regeneración de las playas de Dénia (el citado de les Deveses, el del tramo de costa entre el puerto y el río Girona y el de la Marineta Cassiana). Dijo que presionará para que se desbloqueen. Baldoví avanzó que pedirá que se paralice el reglamento de la Ley de Costas. Sostuvo que antes de aprobarlo «hay que escuchar los intereses legítimos de los propietarios». Insistió en que hay familias que tienen casas desde «dos, tres y cuatro generaciones». «La situación jurídica de esas propiedades no puede quedar en el aire». Además, planteó presentar en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Costas y obligar a las compañías hidroeléctricas, que son las que gestionan las presas, a apoquinar en la regeneración de las playas. Son las responsables de que no lleguen al mar los sedimentos fluviales (arena y gravas) que las mareas depositan en el litoral. La asociación Platges Nord también ha logrado que el pleno de Dénia asuma sus reivindicaciones y las traslade a la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.