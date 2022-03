Un "icónico" laberinto de madera en Calp

Los columpios de siempre están superados. El pueblo que no instale como poco una tirolina en un parque público se queda atrás. El ocio de los niños es cada vez más sofisticado. Ahora es Calp el municipio que aspira a crear un parque «icónico». Remodelará el de la Vallesa. Que nadie se asuste: las barbacoas no se eliminan. Eso sí, la empresa gallega Galopín ha diseñado un laberinto de madera único. Este dédalo no lo tendrá ningún otro parque. Los niños se lo pasarán en grande jugando al escondite en los pasadizos que conectan espacios circulares en los que hay columpios inclusivos. En el centro, se levantará un gran tobogán. El laberinto será accesible.

José Manuel Iglesias, de la empresa Galopín, subrayó que «este elemento está diseñado exclusivamente para Calp y está llamado a ser icónico». Las obras suben a 287.608 euros. Están incluidas en el Plan +Cerca de la Diputación de Alicante. Se terminarán en 14 semanas.