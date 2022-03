L’alcalde, Vicent Grimalt, i la regidora d’Educació, Melani Ivars, s’han reunit telemàticament este matí amb els directors i directores dels centres educatius de Dénia, una trobada de coordinació que es va iniciar durant la pandèmia i, atesos els bons resultats, les parts han decidit mantenir amb periodicitat trimestral.

Com no podia ser d’una altra manera, un dels temes tractats ha sigut la posada en marxa del protocol d’acollida a l’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, que la Generalitat Valenciana ha remés a tots els centres de la Comunitat per a fer front a l’arribada de xiquets i xiquetes ucraïnesos que han fugit del seu país en guerra. Temes com l’escolarització d’estos xiquets i xiquetes o l’atenció psicològica que hauran de rebre han estat abordats este matí. Una atenció, per cert, que es vol fer extensiva a l’alumnat procedent d’Ucraïna i Rússia que ja està escolaritzat a Dénia i que necessita suport per a gestionar emocionalment la situació als seus països. La regidora d’Educació s’ha compromés a mantenir els centres informats amb les novetats respecte a les ajudes o noves directrius que puguen sorgir davant esta situació.

Melani Ivars també ha informat respecte del nou contracte de neteja dels centres educatius públics de la ciutat que encara no s’ha adjudicat perquè està pendent de la resolució de l’al·legació presentada per una de les empreses concurrents. Este nou contracte –ha afegit- inclou millores que solucionen les mancances de l’anterior, com l’ampliació dels horaris de neteja més acord a les necessitats d’alguns centres.

La regidora d’Educació ha anunciat que, gràcies a la subvenció que ha rebut l’Ajuntament de Dénia per al desenvolupament del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys” del Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, a partir d’este mes de març les escoles matineres dels centres públics es costejaran a càrrec d’esta ajuda i no amb la contribució de les famílies i les AMPA.

Melani Ivars també ha oferit als directors i directores dels centres educatius costejar amb càrrec a esta subvenció tallers o activitats que posen en marxa per a afavorir la coresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i familiar.

En un altre orde de coses, els centres educatius de la Comunitat han d’elaborar, abans que finalitze el curs 2022-2023, amb la col·laboració de personal tècnic de l’Administració municipal, un pla de sostenibilitat de recursos, eficàcia energètica i tractament de residus, que inclouran en el seu projecte de gestió. En el reunió de hui s’ha acordat que personal tècnic municipal elaborarà un model tipus de pla perquè després cada centre se l’adapte.

Els assistents han quedat a fer una reunió monogràfica sobre les ràtios d’escolarització, que els centres volen reduir i que hi haja una distribució més equitativa, el resultat de la qual se li traslladarà a la inspectora d’Educació perquè es prenguen les mesures necessàries “per a tindre una major qualitat a les aules de Dénia”.