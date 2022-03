Alcalde de El Verger: "Me he sentido ninguneado; olvidan que me faltaron 70 votos para la mayoría absoluta"

El alcalde de El Verger por el PSPV desde 2015, Ximo Coll, presentó ayer su dimisión y aseguró que no volverá a optar a la alcaldía. Dijo que los dos «ediles díscolos» Inma Pericás y Miguel Pou, quienes hace dos semanas renunciaron a sus delegaciones de más peso (Hacienda, Comercio y Urbanismo) y culparon al alcalde de la inestabilidad política del municipio, habían deslizado que iría de cabeza de lista de un partido independiente. «Es falso. Se han dedicado a remover lo de la vacuna y a decir que estaba montando una lista. Me voy a casa y no voy a presentarme. Eso sí, olvidan que me quedé a 70 votos de la mayoría absoluta», manifestó Coll.

«Hay vecinos que me han dicho llorando que no me fuera. Ahora que el PSPV busque a ver si encuentra a alguien que tenga la vocación de servicio público que yo tengo», lanzó el ya exalcalde.

La agrupación socialista le exigió que dimitiera para «devolver la estabilidad política al pueblo». El primer teniente de alcalde, Juan Chover, se postula para sucederle. Coll ha gobernado en minoría. El PSPV tiene 5 ediles frente a los 6 que suman Compromís y PP. Es previsible que la oposición se abstenga y facilite que los socialistas mantengan con Chover la alcaldía. Valencianistas y populares se dan por satisfechos con la dimisión de Coll, que exigían desde que hace 14 meses se supo que el alcalde y su esposa y alcaldesa del vecino municipio de Els Poblets, Carolina Vives, se vacunaron contra la covid-19 antes de que les tocara. Ambos declararon en noviembre ante la jueza de Dénia que les llamaron del centro de salud y les dijeron que si no les inyectaban la vacuna esas dosis se iban a estropear. Confían en que la causa se archive. El PSOE los suspendió cautelarmente de militancia.

«Me dicen que por qué me voy ahora después de lo que he aguantado. Me han vilipendiado. Y ahora me he sentido ninguneado», indicó Coll. «Per no dimito porque lo pidan la oposición y ahora los dos díscolos. Lo que me duele es que los dos concejales que sí me apoyan y la ejecutiva socialista no hayan dado la cara por mí. Dicen que no comparten el proyecto del alcalde, pero nadie presenta uno alternativo».

El ya exalcalde avanzó que apoyará a su esposa para que logre la mayoría absoluta en Els Poblets. Subrayó que él recuperó para los socialistas la alcaldía de El Verger tras 12 años y que Carolina Vives alcanzó la alcaldía de un pueblo en el que el PSPV nunca la había tenido.

Reveló que ahora ha recibido una carta de Ferraz para decirle que la dirección del PSOE esperará la resolución del juzgado sobre la vacuna para pronunciarse sobre su suspensión de militancia. «Ahora, ¡tras 14 meses!», exclamó, sorprendido.

También desveló que el día que declaró ante el juez y el fiscal en Dénia tuvo que responder a acusaciones como la de que había encargado al principio de la pandemia a seis modistas, incluida su madre, que cosieran bolsas de basura e hicieran equipos EPI para los sanitarios. También le preguntaron por una lavadora que compró el ayuntamiento. «Me la pidió el centro de salud para lavar los primeros EPI que les enviaron. Y claro que la compramos»

Ximo Coll estuvo ayer comiendo con el alcalde socialista de Pego, Enrique Moll, quien le ha apoyado hasta el final. Moll acudió al juzgado el día que los alcaldes de El Verger y Els Poblets declararon por vacunarse antes de que les tocase.