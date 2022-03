La Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia de la Comunitat Valenciana ha aprovat este migdia dur endavant l’organització del projecte Festival d’Humanitats de Dénia. És un esdeveniment que naix de les inquietuds que assalten l’ésser humà i que s’han vist agreujades per l’experiència de la pandèmia, que ha renovat la consciència de la nostra fragilitat i de l’estat d’incertesa que ens caracteritza; una trobada per a la reflexió dirigida a la ciutadania que planteja i reclama una mirada crítica que ens permeta entendre les claus del món en què vivim; un fòrum per a divulgar les idees i debats del moment que convertirà Dénia en l’epicentre estatal del pensament crític sobre el món actual.

El festival naix amb vocació de convertir-se en una cita anual a la qual acudisquen figures representatives del pensament, la ciència, l’economia, el teatre, l’univers audiovisual i les arts plàstiques per a compartir idees i experiències, en espais i formats dirigits a un públic ample, que se senta interpel·lat per les ganes de pensar, crear, imaginar i conviure. La proposta aprovada hui per la Fundació té el suport de l’Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana, i es desenvoluparà amb la col·laboració de la revista La Maleta de Portbou que dirigeix Josep Ramoneda, escriptor i periodista, i la implicació fonamental de l’empresariat local amb el patrocini inicial de la Fundació Baleària. L’organització d’esta acció, que comptarà principalment amb finançament privat, permetrà a la Fundació complir amb una de les seues finalitats fundacionals, definides als estatuts, al contribuir a la creació, desenvolupament i difusió de pensament humanístic en diferents vessants dins de l’àmbit geogràfic de la Marina Alta. El Festival d’Humanitats de Dénia se celebrarà a finals del mes d’octubre, en diferents escenaris i amb un quadre de participants que es presentarà més endavant. Una vegada aprovat en la reunió de la Fundació, l’alcalde, Vicent Grimalt; el regidor delegat en la Fundació, Rafa Carrió; la resta de patrons privats, Baleària, Cercle Empresarial de la Marina Alta i l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme de la Marina Alta; i els regidors de la corporació que formen part de la Fundació, Paco Roselló i Òscar Mengual, han informat del projecte als portaveus dels grups municipals.