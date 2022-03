"En los años 80 y 90 se construyeron muchas casas en la pirmera línea de la playa de Dénia y no debió hacerse ninguna". El alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt, ha intervenido hoy en las Corts en la comisión especial de estudio de los riesgos de los temporales en el litoral de la Comunitat Valenciana. Grimalt ha explicado los estragos que causaron en Dénia la DANA y el temporal Gloria. Los daños rozaron el millón de euros. Ha subrayado que en la playa de les Deveses, la que sufre más regresión en Dénia junto al tramo del Blay Beach de les Marines, en los años 30 ya había casas y estaban tras un cordón dunar y separadas del mar por cien metros de playa. Ha mostrado una foto antigua de esa extensa playa. Ahora no queda arena. "Las casas tienen el mar dentro. Pero, en este caso, no se construyeron en dominio público ni en la servidumbre de tránsito", ha indicado.

Grimalt ha afirmado que "es muy necesario" que Costas haga un nuevo deslinde. Ha avanzado que el Ayuntamiento de Dénia defenderá a los propietarios. "No queremos que a nadie se le quite lo que es suyo". Pero ha aclarado que otra situación distinta es la de que "quien se ha hecho la casa donde no tocaba". Ha adelantado que el consistorio tiene pedida una reunión con Costas en Madrid a la que acudirá con los representantes de la asociación Platges Nord. El alcalde ha recordado que la inversión del Ministerio para la Transición Ecológica en regenerar playas en Dénia sube a 35 millones de euros. El proyecto de les Deveses, que está ya aprobado y ahora debe licitarse, asciende a 14 millones. Grimalt ha apuntado que está pendiente de que se apruebe una nueva declaración de impacto ambiental para sacar la arena para esta regeneración del yacimiento submarino de la Cova Negra, en el litoral de Cullera. No obstante, el alcalde ha dicho que, además del cambio climático, la regresión en las playas de Dénia es consecuencia de espigones y ampliaciones de puertos que han cambiado la dinámica litoral. Ha recalcado que las presas frenan la llegada al mar de sedimientos (gravas y arena) y ha pedido que los nuevos proyectos de regeneración se dejen de probaturas y contemplen actuaciones que esté comprobado que son efectivas.