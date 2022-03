La junta local fallera de Dénia tiene este año también monumento infantil. Se lo ha regalado Carlos Martínez, un dianense que vive en Ondara y que es un gran aficionado a las fallas. Durante la pandemia ha creado en su casa una falla. "He hecho los 'ninots' a ratos durante año y medio. Me gusta el arte y tenía algo de experiencia ya que estuve trabajando un tiempo con Cheli (un artista fallero de Dénia)", ha explicado este mediodía Carlos mientras llevaba a cabo la "plantà" de este humilde, original y muy artesanal monumento. "Lo he realizado con materiales reciclados", ha indicado el autor, que decidió regalarle la falla a la junta local.

La falla transmite valores. El artista ha explicado que es una crítica a la adicción de los niños al móvil y una reivindicación de la lectura y de los juegos de siempre. "Hay un 'ninot' que lleva un 'farolet'. Recuerdo que, de niño, en el colegio vacíamos un melón, le pusimos dentro una vela y paseamos por el pueblo. Otro 'ninot' vuela una 'milotxa'. Es importante que los niños vean mundo y jueguen en los parques y la calle", ha advertido Carlos, que afirma que la fallera mayor infantil, Martina Gimeno, y su corte de honor están encantadas con esta falla sencilla, pero que el artista ha realizado con todo el cariño del mundo.