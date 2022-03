Los monumentos de Dénia se han conservado extrañamente bien durante dos años envueltos en celofán. Entre los falleros había incertidumbre. Temían que tras quitarle a los "ninots" los plásticos mostraran un color más apagado. Los artistas falleros, claro está, han tenido que retocar la pintura. Pero las fallas han conservado el lustre y ya brillan en Dénia. Lo que no recupera el color es el cielo, que sigue gris. El día ha amanecido hoy con llovizna. Y la niebla no se disipa. No hay tanto polvillo del Sáhara como el lunes. Los falleros miran con preocupación al cielo.

Los falleros han vivido una noche frenética de "plantà". Entre las comisiones de especial, las falla de París Pedrera ya está prácticamente terminada. Mientras, Baix la Mar y Oeste han tomado altura; sus monumentos juegan al equilibrio y coquetean con el riesgo. La falla Centro tenía anoche los monumentos en la calle, pero seguían envueltos en plásticos. Es un clásico: este distrito apura hasta el final y luego sorprende. Los monumentos han pasado del celofán a esa gasa fina de la niebla. Parece que las fallas no se liberan del todo de los fantasmas. Pero los distritos y los falleros tienen ganas de fiesta y hoy las calles y las carpas, si la lluvia no da tregua, ya bullirán de ambiente fallero. El entusiasmo es invencible. En las fallas, también emergen ya los guiños a la actualidad. El monumeto de Camp Roig, modesto, pero que recupera el aire experimental y la estética de Les Fogueres, luce una bandera de Ucrania y una jeringuilla que saca músculo. Las fallas son ironía y también conciencia y solidaridad.